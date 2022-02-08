الاقتصاد

الدوسري رئيسا للبنك السعودي للاستثمار.. والخميس نائبا

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار تعيين عبدالله الدوسري رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالعزيز الخميس نائبا لرئيس المجلس.

جاء ذلك بعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك في 1 فبراير الحالي، الذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التي تبدأ من تاريخ 14 فبراير وحتى 13 فبراير 2025، ولمدة ثلاث سنوات.

وقرر مجلس الإدارة المنتخب خلال اجتماعه في 2 فبراير، اختيار وتسمية رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ولم يستلم عدم ممانعة البنك المركزي حتى أمس الأول.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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