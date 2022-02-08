شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 798 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 3 جنيهات، في ظل صعود سعر اونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1820 دولار الآن، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 798 جنيها للجرام مقابل 795 جنيها للجرام أمس.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18: 684 جنيها. عيار 21: 798 جنيها. عيار 24: 912 جنيها. الأوقية: 1820 دولارا.



قال هاني جيد رئيس شعبة الذهب، إن الذهب القديم الموجود بحوزة المواطنين، يحق للمستهلك إعادة بيعه مرة أخري في أي وقت وفي أي سوق وبكافة محافظات الجمهورية، ولا ينطبق عليه قرار إلغاء الدمغة التقليدية، بمعني أن المواطن المصري الذي يملك مشغول ذهبي يحق له إعادة بيعه مرة أخرى، دون النظر أو التقيد بنوع الدمغة هل هي دمعة تقليدية أو دمغ بالليزر.

وأضاف أن مستقبل حركة أسعار الذهب في مصر ترتبط بحركة وتطورات البورصات العالمية مشيراً إلى أن الأزمات الاقتصادية والسياسية والتجارية تنعكس مباشرة على الأسعار وكذلك حركة النفط والعملات لها تأثير على الذهب.