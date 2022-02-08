شكرا لقرائتكم خبر عن عجز تجاري بقيمة 370 مليار ين باليابان ديسمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اليابان عجزاً تجارياً في ديسمبر الماضي بقيمة 8ر370 مليار ين (21ر3 مليارات دولار) وهو ما جاء مخالفاً للتوقعات بعد تحقيق فائضاً بـ 3ر897 مليار ين في نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، نمو الصادرات خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي بنسبة 7ر18% سنوياً إلى 797ر7 تريليونات ين في حين زادت الواردات بنسبة 8ر44% سنوياً إلى 115ر8 تريليونات ين لتسجل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 7ر318 مليار ين.

وسجل ميزان الحساب المالي عجزاً بقيمة 7ر34 مليار ين في حين سجل ميزان الحساب الرأسمالي عجزاً بقيمة 4ر58 مليار ين.