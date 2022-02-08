الاقتصاد

نمو طفيف للإقراض المصرفي في اليابان خلال الشهر الماضي

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شكرا لقرائتكم خبر عن نمو طفيف للإقراض المصرفي في اليابان خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال يناير الماضي بنسبة 6ر0% سنويا وذلك للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 196ر581 تريليون ين.

ومع استبعاد قروض صناديق الادخار، ارتفع إجمالي الإقراض خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% أيضا إلى 781ر504 تريليون ين.

كما ارتفعت القروض من صناديق الادخار بنسبة 6ر0% أيضا إلى 415ر76 تريليون ين، بعد تراجعها بنسبة 8ر0% خلال الشهر السابق.

وتراجعت القروض من البنوك الأجنبية خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر2% إلى 102ر3 تريليون ين بعد تراجعها بنسبة 4ر4% خلال ديسمبر الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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