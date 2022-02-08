شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقوق لمشتركى المحمول عند التعاقد على شراء ألعاب إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، 7 حقوق لمشتركى المحمول عند التعاقد على خدمات القيمة المضافة على شبكات الهاتف المحمول، وهى الخدمات التى تصاحب خدمات الاتصالات الأساسية، كخدمة الكول تون أو الاشتراك فى مسابقات أو الحصول على خدمات إخبارية أو رياضية أو مشاهدة أفلام أو شراء محتوى إلكترونى مثل الألعاب الإلكترونية أو التطبيقات، وذلك بمقابل إضافي، بخلاف مقابل الخدمة الأساسية المتعاقد عليها، وهي:

1- الحصول على معلومات كاملة حول الخدمة أو العرض التى ترغب فى الاشتراك به أو الحصول عليها من خلال مقدم الخدمة عن طريق رقم مجانى أو تطبيق الهواتف الذكية أو الموقع الإلكترونى لمقدم الخدمة، وذلك قيل إتمام الاشتراك.

2- الحصول على بيانات واضحة بخصوص تفاصيل السداد ومقابل الاشتراك فى الخدمات أو الحصول على محتوى ما.

3- الحصول على إشعارات من خلال رسائل نصية قصيرة بأى خصومات تتم على رصيدك مقابل أى خدمة قيمة مضافة سواء للاشتراك فى الخدمة أو تجديدها.

4- طلب إيقاف كل أو بعض الرسائل التى لا ترغب فى الحصول عليها.

5- طلب إلغاء أى خدمة قيمة مضافة سواء كانت مجانية أو مدفوعة لمرة واحدة أو ذات اشتراك دورى (يومي/شهري) وذلك فى أى وقت وبصورة مجانية.

6- عدم إشراك أى مستخدم فى أى خدمة بدون موافقته المسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانية أو لا تتطلب اشتراك، بالإضافة إلى ظهور اسم الجهة أو الرقم الذى يتم من خلال الإعلان عن الخدمة.

7- فى حالة تقديم الخدمات ذات الاشتراكات الدورية يتم إرسال رسالة للمستخدم فى كل مرة قبل تجديد الاشتراك لتذكيره بموعد الدفع وما يستحق من الدفع (سعر الخدمة) وطريقة الدفع وكيفية الخروج من الخدمة (إنهاء الخدمة).