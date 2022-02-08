شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بضغط من خسائر أسهم ميتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة اليوم الاثنين بينما يعكف المستثمرون على تقييم أحدث نتائج فصلية من شركات عملاقة مثل أمازون وميتا بلاتفورمس المالكة لفيسبوك، في حين سجل سهم بيلوتون لمعدات اللياقة البدنية قفزة بأكثر من 20 في المئة في أعقاب تقارير عن اهتمام من مشترين محتملين من بينهم أمازون.

وهبط سهم ميتا أكثر من خمسة بالمئة، موسعا خسائره بعد توقعاته القاتمة الأسبوع الماضي التي تسببت في هبوط قياسي في القيمة السوقية لشركة التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 16.44 نقطة، أو0.37 بالمئة، إلى 4484.08 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 82.25 نقطة، أو 0.58 بالمئة، لينهي الجلسة عند 14015.75 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 1.52 نقطة، أو 0.00 بالمئة، إلى 35091.26 نقطة.

وما زال ستاندرد اند بورز 500 منخفضا أكثر من خمسة بالمئة عن مستواه في بداية 2022 مع قلق المستثمرين من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع.