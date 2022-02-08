شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ركز مشروع جسور التجارة على قارة إفريقيا أولا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت وزارة قطاع الأعمال العام مشروع جسور التجارة الخارجية مع تغيير اسم شركة النصر للتصدير والاستيراد، لـ"جسور" تماشيا مع المشروع الجديد الذى استهدف فى بدايته قارة افريقيا ثم تدريجيا بقية القارات حسب الأولويات وحجم التجارة المستهدفة بين مصر وتلك الدول .

فالمشروع ركز على قارة افريقيا لعدة اعتبارات لعل من أهمها ضعف حجم صادرات مصر للقارة وكذلك ضعف نسب التجارة البينية والتبادل التجارى، مقارنة بموقع مصر وعلاقتها بدول القارة السمراء هذا بخلاف ما تملكه مصر من اتفاقيات تقريبا مع كل دول القارة بعد دمج اتفاقيات التجارة المتعددة سواء الكوميسا أو السداك فى اتفاقية التجارة القارية .

ولعل مشروع جسور سيركز بشكل كبير على زيادة صادرات مصر لدول القارة من خلال خلق مصدرين جدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين يعانون من التصدير وليست لديهم خبرة وخاصة أن جسور سيوفر لهم ذلك من خلال التكفل بكافة إجراءات التصدير بل والتأمين على الصادرات والواردات والترويج لها فى الوقت نفسه من خلال الكتالوج الإلكترونى.

إن نجاح مشروع جسور المتوقع كفيل بمضاعفة ارقام الصادرات المصرية من كافة المنتجات وكفيل أيضا بزيادة اراقم التبادل التجارة بما يعزز مكانة مصر المرموقة فى دول القارة كبداية مع الانطلاق لبقية القارات حيث تم توقيع عددًا من الاتفاقيات مع شركات ومؤسسات عالمية ومحلية من مقدمى الخدمات اللوجستية والمصرفية والتأمينية للمتعاملين فى قطاع التجارة الخارجية وللترويج للصادرات المصرية. ووفق خطة وزارة قطاع الاعمال العام ستعمل شركة جسور فى أول 5 مراكز خارجية لها وقد تم الحصول على رخصة جديدة فى الصين، وتجديد التراخيص فى دبى والكاميرون وغانا وفرنسا، وجارى تجديد التراخيص فى السودان، حيث تم تجهيز وتأثيث الفروع بصورة موحدة واختيار مديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بها.

وسيتم إطلاق الفروع فى أواخر شهر فبراير الجارى او مطلع مارس المقبل 2022، وذلك من بين 16 فرعًا حول العالم باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B .

كما تم بالفعل اطلاق الكتالوج الإلكترونى فى يونيو 2021 لتسويق وترويج المنتجات المصرية من القطاعات الواعدة لدى كافة الأسواق العالمية، حيث تقوم بتنفيذ المشروع شركة جسور التى تستهدف من خلاله تحقيق أسلوب ترويجى فعال يساهم فى زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها فى الأسواق العالمية وفقا لأحدث المعايير الدولية، وإتاحة التسجيل على الكتالوج مجانًا للمنتجات المصرية ومدخلات انتاجها، وتسهيل نفاذية منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى الأسواق الدولية.

كما تتضمن الخدمات حزمة متكاملة من الخدمات اللوجيستية التى توفرها الشركة لقطاع التصدير ولخدمة المصدر المصرى والتى تبدأ من خدمات النقل البرى للصادرات مـن بـاب الـمصنع إلى موانى التصدير مرورا بخدمات الشحن البحرى والجوى شاملة الفحص و التخليص الجمركى، بالإضافة إلى خدمات تجميع البضائع والتخزين والخدمات المالية وخدمات التأمين بالمشاركة مع مختلف الكيانات والمؤسسات المالية ذات الصلة.