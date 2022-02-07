شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تهبط أكثر من 7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من سبعة في المئة إلي أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين، مع تعافي الإنتاج ببطء من موجة أحوال جوية شديدة البرودة الأسبوع الماضي وتوقعات بتراجع الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.

وأنهت عقود الغاز تسليم مارس جلسة التداول في بورصة نيويورك التجارية منخفضة 34 سنتا، أو 7.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 4.232 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 25 يناير.