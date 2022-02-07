الاقتصاد

العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تهبط أكثر من 7% 

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الدمام - شريف احمد - هبطت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من سبعة في المئة إلي أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين، مع تعافي الإنتاج ببطء من موجة أحوال جوية شديدة البرودة الأسبوع الماضي وتوقعات بتراجع الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.

وأنهت عقود الغاز تسليم مارس جلسة التداول في بورصة نيويورك التجارية منخفضة 34 سنتا، أو 7.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 4.232 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 25 يناير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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