شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يغلق دون أعلى مستوياته في 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط منخفضة اليوم الاثنين.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 58 سنتا، أو 0.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 92.69 دولار للبرميل. وأثناء جلسة قفز خام القياس العالمي إلى 94 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 .

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 99 سنتا، أو 1.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 91.32 دولار بعد أن لامست عند أعلى مستوى لها في الجلسة 92.73 دولار.

وقال محللون إن أسعار النفط، التي قفزت حوالي 20 بالمئة منذ بداية العام، من المرجح أن تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل بسبب طلب عالمي قوي.