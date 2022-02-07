شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 7-2-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 7-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.464 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، العبور للاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي. إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، العبور للاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي.

البورصة تخسر 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.464 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.464 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 326.5 مليون ورقة مالية بقيمة 947.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.1%، والعرب على 7.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.44%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 105.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 720.6 ألف جنيه، 53.9 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 11548 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13765 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 4560 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3184 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4702 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1159 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي بسعر إغلاق 21.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 7.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.84%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.405 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.789 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.50%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 18.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.12%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 10.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.94%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.82%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 15.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.59%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 21.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.70%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 9.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%.