شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمطار القاهرة الدولي مبنى رقم 3 برئاسة عبد العال نعمان مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.

وبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائى بالاشتباه فى أحد الركاب القادمين من أثينا على طائرة الخطوط الجويه اليونانية، وبالعرض على تامر رمزى نائب المدير قام بتكليف إيمان موسى مأمور الجمرك وحازم محمد مشرف الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 40 شريطا و٦ زجاجات من عقار كونترمال المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وقرر عبد العال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 32 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهريب الجمركي.