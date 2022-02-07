شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على استخدام مفاعل نووي صيني لتوليد الطاقة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجهات التنظيمية البريطانية على استخدام مفاعل نووي ذات تصميم صيني في محطة بجنوب شرق انجلترا تقوم بتطويرها الآن شركة سي جي إن الصينية للطاقة النووية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب تنظيم الطاقة النووية منح موافقته على استخدام المفاعل اليوم الاثنين عقب إجراءات بدأت في عام .2017

وهذا يعني أنه يمكن بناء المفاعل في بريطانيا في حال حصول مشروع برادويل بي على التصاريح الهندسية والبيئية اللازمة. وتأتي الموافقة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إستبعاد الشركة الصينية من المشاريع النووية التي تتولى تطويرها في بريطانيا مع شركة اليكتريسيتي دو فرانس .

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون شددت من موقفها تجاه الصين بسبب قضايا أمنية .