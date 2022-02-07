شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تسجل أعلى مستوى في أربعة أسابيع مع صعودها 4.43% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت العملة المشفرة بتكوين إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع اليوم الاثنين مواصلة الصعود للجلسة الثانية على التوالي، وأرجع محللون ذلك جزئيا إلى عوامل فنية مثل تسوية بعض المراكز المدينة التي كانت دفعتها إلى اتجاه نزولي استمر ثلاثة أشهر.

وسجلت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، 44 ألف و347.65 دولار مع صعودها 4.43% وهو أعلى مستوى منذ منتصف يناير كانون الثاني.

ومنذ هوت إلى أضعف مستوى في ستة أشهر في 24 يناير كانون الثاني، سجلت بتكوين مكاسب بحوالي 35 في المئة.

ولامست الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 3170 دولارا.