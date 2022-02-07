شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن عدد من الوظائف القيادية بوزارة السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار عن عدد من الوظائف التخصصية (المجموعة النوعية للوظائف القيادية) على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 6 فبراير 2022، ويستمر حتى 8 مارس 2022.

وقد تضمن الإعلان عدد (4) وظائف بالمستوى الوظيفى مدير عام بديوان عام الوزارة، وهم مديرى عموم كل من الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للسياحة الدينية، والإدارة العامة للنقل السياحى، والإدارة العامة للمرشدين السياحيين.

وفى ذات السياق، أعلنت الوزارة عن عدد (7) من الوظائف القيادية بالمجلس الأعلى للآثار بكلٍ من المستوى الوظيفى العالى والمستوى الوظيفى مدير عام، وهم رؤساء الإدارات المركزية لكل من الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار والمتاحف، والإدارة المركزية لمنطقة آثار مصرية ويونانية ورومانية لمصر العليا والواحات، هذا بالإضافة إلى مديرى عموم كل من الإدارة العامة للمتحف اليونانى والرومانى، والإدارة العامة لمتحف الفن الإسلامى، والإدارة العامة للآثار المستردة، والإدارة العامة للمطبعة، والإدارة العامة للصيانة والحركة والنقل.

ويمكن للراغبين فى التقدم لهذه الوظائف المعلنة ومعرفة شروط التقديم لها متابعة الرابط الإلكترونى لبوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.