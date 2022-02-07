كويتيان يستثمران في مول تجاري ومراكز ترفيه بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أمس، توقيع عقدين استثماريين مع مستثمرين من دولة الكويت، بإجمالي إيرادات 340 مليون ريال.

وأكد الأمير سعود بن نايف أن جذب المستثمرين من خارج المملكة يدل على أن المنطقة تمتلك بنية تحتية جاذبة لإقامة الاستثمارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

واشتملت العقود التي وقعها أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، مع ممثلي الشركات، على عقد لتطوير عدد من مراكز الترفيه والسياحة والمطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية بالخبر بإجمالي إيرادات 200 مليون ريال، وعقد تطوير مركز تجاري (مول) بمساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مخطط أجيال أرامكو بالظهران، بإجمالي إيرادات 140 مليون ريال.

وأوضح الجبير أن هذه المشاريع ستسهم في حدوث نقلة نوعية بمستوى العناصر الترفيهية والسياحية والأنشطة الاقتصادية، وتؤكد مشاركة المستثمرين الخليجيين جاذبية الاستثمار البلدي وثقة المستثمرين باقتصاد المملكة الحبيبة.

وأشار إلى أن الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية، بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والاتحادات الرياضية، بهدف دعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والبيئة والخصخصة، وتعزيز كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها.

وأكد أن هناك ارتفاعا ملحوظا في إقبال المستثمرين ورواد الأعمال على الفرص الاستثمارية بالأمانة، مما أسهم في تضاعف الإيرادات خلال السنوات الأخيرة، حيث حققت الأمانة إيرادات أكبر من الأرقام المستهدفة لوزارة المالية خلال الثلاثة الأعوام المتتالية.

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