وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض باستثمار 14 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض الذي تنفذه شركة شمول القابضة، وتبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال، على مساحة مليون و800 ألف م2 في العاصمة الرياض.

وقال الأمير فيصل بن بندر «إن هذا المشروع سيكون مكسبا لمدينة الرياض في مجالاته المتنوعة، وأتمنى لهم التوفيق»، مقدما شكره للمستثمرين ووزارة الاستثمار على تحفيزها وجهودها في التسهيل والدعم.

وأكد أمير الرياض على دعم القيادة الرشيدة لبرامج الاستثمار في المنطقة وتأكيد ولي العهد على دعم الاستثمار والمشاريع النوعية التي ترتقي بمستوى منطقة الرياض.

من جهته، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة شمول القابضة محمد الشايع، أن مشروع الأفنيوز الرياض الذي تفوق قيمته 14 مليار ريال، سيكون على مساحة أرض تبلغ 390 ألف م2، ومساحة تأجيريه تبلغ 400 ألف م2، ومساحة بناء إجمالية تبلغ 1.8 مليون م2، وسيضم فنادق عالمية، وشققا سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة مشيرا إلى استخدام أفضل التصاميم على مستوى العالم، والمعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

ونوه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه وتيسير إجراءاته؛ للقيام بدوره كشريك أساسي في التنمية، مبينا أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والخدمات الممكنة للقطاع الخاص.

من جانبه، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح «إن هذه الاستثمارات ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة حيث ستقدم التنوع والخيارات، كما أنها ستدفع بالرياض للوصول إلى المعدل المستهدف من خدمات التجزئة والترفيه».

وأضاف «تتطلع وزارة الاستثمار لدعم توسع المستثمرين في التطوير العقاري،إذ نستهدف إضافة أكثر من ترليون ريال إلى إجمالي نمو تكوين رأس المال الثابت من النشاطات العقارية وإلى عدد السكان».

مشروع الأفنيوز الرياض:







القيمة 14 مليار ريال



مساحة الأرض 390 ألف م2



المساحة التأجيرية تبلغ 400 ألف م2



مساحة البناء 1,800,000 م2



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