شكرا لقرائتكم خبر افتتاح مركز مكة لريادة الأعمال بمساحة 1000 م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الرشيد أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بدعم واهتمام حكومي كبير، وحقق قفزات نوعية خلال الفترات الماضية، وأن مراكز ريادة الأعمال تسهم في دعم الرواد وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توفير البرامج الريادية ومساحات العمل المشتركة التي تعزز أيضا من تبادل الأفكار، واستفادة رواد الأعمال من المشاريع التي يقدمها نظراؤهم.
من جهته، بين رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة هشام كعكي الأهمية الكبيرة التي توليها الغرفة لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن غرفة مكة من أوائل الغرف السعودية، وأكثرها اهتماما بالنشاطات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن مراكز الريادة ومساحات العمل المشتركة لها دور محوري وفاعل في منظومة ريادة الأعمال، بشكل متكامل مع دور الجهات العامة والجامعات وغرف التجارة والقطاع الخاص وقطاع التمويل.
مركز مكة للريادة والأعمال بغرفة مكة:
- المساحة 1000م2
- السعة 250 -300 شخص
- المحتوى 38 مكتبا جاهزا مستقلا
الأهداف:
- دعم الرواد وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- توفير البرامج الريادية ومساحات العمل المشتركة
- تبادل الأفكار واستفادة رواد الأعمال من مشاريع نظرائهم
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مركز مكة لريادة الأعمال بمساحة 1000 م2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.