افتتاح مركز مكة لريادة الأعمال بمساحة 1000 م2

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد مركز مكة للريادة والأعمال بغرفة مكة المكرمة -الذي شيد على مساحة تبلغ ألف م2، ويتسع لـ 250 -300 شخص، ويحوي 38 مكتبا جاهزا مستقلا عن المساحات الأخرى المفتوحة-، بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس نواف الحوشان.

وأوضح الرشيد أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بدعم واهتمام حكومي كبير، وحقق قفزات نوعية خلال الفترات الماضية، وأن مراكز ريادة الأعمال تسهم في دعم الرواد وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توفير البرامج الريادية ومساحات العمل المشتركة التي تعزز أيضا من تبادل الأفكار، واستفادة رواد الأعمال من المشاريع التي يقدمها نظراؤهم.

من جهته، بين رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة هشام كعكي الأهمية الكبيرة التي توليها الغرفة لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن غرفة مكة من أوائل الغرف السعودية، وأكثرها اهتماما بالنشاطات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن مراكز الريادة ومساحات العمل المشتركة لها دور محوري وفاعل في منظومة ريادة الأعمال، بشكل متكامل مع دور الجهات العامة والجامعات وغرف التجارة والقطاع الخاص وقطاع التمويل.

مركز مكة للريادة والأعمال بغرفة مكة:







المساحة 1000م2



السعة 250 -300 شخص



المحتوى 38 مكتبا جاهزا مستقلا



الأهداف: