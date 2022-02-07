شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين «الاتصالات» وأرامكو في مجال الطيف الترددي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمنت المذكرة تعاون الجانبين في إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التقنيات الراديوية اللاسلكية، وتنمية القدرات البشرية، وتبادل الخبرات المشتركة، وتقديم الدورات التدريبية في مجال استخدام وإدارة الطيف الترددي، وإجراء التجارب المشتركة في مختلف التقنيات الراديوية اللاسلكية الناشئة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات مشتركة في الموضوعات المتصلة بالتقنيات الراديوية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجال مراقبة الطيف الترددي والاستفادة من البنية التحتية لدى الطرفين، تلبية للاحتياج المستقبلي من الطيف الترددي لقطاعات البترول والغاز في المملكة.
وتأتي المذكرة في إطار سعي هيئة الاتصالات في تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، وتوفير الاحتياجات المستقبلية من هذا المورد المهم والحيوي لمختلف القطاعات بما يتواءم مع الخطة الوطنية لإدارته.
أهداف المذكرة:
- إجراء الأبحاث والدراسات
- تنمية القدرات البشرية
- تبادل الخبرات المشتركة
- تقديم الدورات التدريبية
- إجراء التجارب المشتركة
- تنظيم ورش عمل وندوات
- تبادل الخبرات والتعاون
- الاستفادة من البنية التحتية
- تلبية احتياج قطاعات البترول والغاز
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بين «الاتصالات» وأرامكو في مجال الطيف الترددي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.