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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والشركة السعودية للخدمات الأرضية، وقعتا عقد تقديم خدمات مشتركة في قطاع المناولة الأرضية للطائرات، والتي تشمل الشحنات الصادرة والواردة والعابرة، وخدمات استقبال وتخزين ونقل وتسليم الشحنات عبر مطارات المملكة. وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد الإدريسي، بأن الشركة ستقدم كل الإمكانات التشغيلية من جانبها لدعم قطاع الخدمات اللوجستية عبر هذه الشراكة مع شركة «سال»، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة، ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.



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