شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 70% من مشاريع الضواحي بمحافظة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير مشاريع الضواحي وعددا من المخططات السكنية بمحافظة جدة، التي تطورها الوطنية للإسكان (NHC) لمستفيدي برنامج «سكني»، واطلع على سير العمل ومستوى الإنجاز في الضواحي الذي تجاوز 70%.

وتشهد محافظة جدة خلال العام الجاري 2022 زيادة في أعداد المشاريع والوحدات السكنية امتدادا لنحو 18 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء توفر أكثر من 57 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس وشقق تقع غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الثلاث (الجوهرة، والميّار، وخيالا).

وزار البدير عددا من المخططات في محافظة جدة، مثل: «روضة التعاون» و»منارات الصفوة» وغيرها من المخططات التي تأتي امتدادا لما تتضمنه منطقة مكة المكرمة من 19 مخططا سكنيا توفر 35.963 أرضا سكنية، ضمن الخيارات والحلول السكنية التي يتيحها موقع وتطبيق «سكني» لمستفيديه في المنطقة، إلى جانب 27 مشروعا سكنيا في المنطقة توفر 69.304 آلاف وحدة يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين المؤهلين من القطاع الخاص، ويشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي».

وأكد خلال زيارته على الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الإسكان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لتوفير حلول وخدمات سكنية مستدامة ومتنوعة للأسر السعودية من مستفيدي برنامج «سكني» ضمن إجراءات الكترونية سهلة ومختصرة مما أسهم في خدمة أكثر من 1.2 مليون أسرة عبر «سكني» ورفع نسبة التملك من 47% إلى 60% خلال 4 سنوات.

وتضم محافظة جدة 3 ضواحي سكنية توفر أسلوب حياة عصري متكامل وعددا من المرافق التعليمية والصحية والأمنية والترفيهية، وتقع ضاحية الجوهرة على مساحة تتجاوز مليوني م2 لتوفر أكثر من 7 آلاف وحدة، فيما تأتي ضاحية الميّار على مساحة 3.9 ملايين م2 وتتيح 20 ألف وحدة، وتمتد ضاحية «خيالا» على مساحة 1.5 مليون م2 توفر أكثر من 3 آلاف وحدة.

يذكر أن موقع وتطبيق «سكني» للهواتف الذكية يمكن من خلاله حجز الوحدات السكنية ومعاينة مواقعها، وإصدار عقود الأراضي السكنية الكترونيا.