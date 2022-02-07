شكرا لقرائتكم خبر 300 ألف إفراغ عقاري و70 ألف وكالة في 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت وزارة العدل أكثر من 300 ألف عملية إفراغ عقاري من خلال خدمة الموثق، خلال 2021، إضافة إلى إصدار 70 ألف وكالة.

وأوضحت الوزارة أن العام الماضي شهد إطلاق الهوية الجديدة لخدمة الموثق، وإطلاق خدمة الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى خدمة الإقرار باستلام مبلغ مالي.

وأكدت أنه يمكن الاستفادة من خدمة الموثق التي يقدمها نحو 2000 موثق وموثقة بمختلف مناطق المملكة، من خلال زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، الذي يتيح أيضا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها، تسهيلا للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

وبينت الوزارة أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية، تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين، وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات.

خدمة الموثق خلال 2021







+ 300 ألف عملية إفراغ عقاري



+ 70 ألف وكالة صادرة



2000 موثق وموثقة



الخدمات التوثيقية: