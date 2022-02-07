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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر التقى أمس رئيس مجلس إدارة شركة VIS group الروسية إيغور سنيغورف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.



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