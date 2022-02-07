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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف رعى في الرياض حفل تخريج متدربي المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، الذي يشكل رافدا مهما لتزويد القطاع بكفاءات شابة سعودية تلتحق بوظائف نوعية، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، والسفير فوق العادة والمفوض لليابان في المملكة فوميو إيواي. وشهد الحفل تخريج 300 شاب من متدربي المعهد من الدفعات (25، 26، 27)، الذين سيشكلون إضافة مهمة للأيدي العاملة في قطاع الصناعات التحويلية البلاستيكية.



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