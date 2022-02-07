شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشركات السياحية: رحلات عمرة شهر رجب تبدأ من 40 إلى 75 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باسل السيسي، عضو غرفة الشركات السياحية، أسعار رحلات عمرة شهر رجب وسبب زيادتها في العام الحالي، مضيفًا أن الأسعار المعلنة حاليًا غير نهائية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رحلات عمرة شهر رجب تبدأ من 40 ألف جنيه وحتى 75 ألف جنيه.

وحول زيادة الأسعار، أوضح عضو غرفة الشركات السياحية، أن هناك شروط جديدة تم إضافتها من قبل الجانب السعودي، أدت لارتفاع التكلفة.

ولفت إلى أن في الأعوام السابقة كان المرافق أو المشرف مخصص لنحو 50 معتمرًا، ولكن في عمرة شهر رجب الحالي ألزمت وزارة السياحة بتخصيص مرافق لكل 15 معتمر تقريبًا.

وأردف أن سعر تكاليف العمرة تشمل إجراء مسحة كورونا مرتين، الأولى عند الوصول للمملكة العربية السعودية والثانية عند المغادرة وبعد إنهاء مناسك العمرة.

واستطرد أن التكاليف العالية للعمرة تشمل تأمين صحي للمعتمر حال تعرضه لأي أزمة صحية.

ولفت إلى أن شركات الطيران لم تعلن حتى الآن عن خطة العمرة هذا العام، ومن الأشخاص الذين تتوافق ظروفهم مع الاشتراطات الجديدة التي تم تطبيقها بسبب أزمة كورونا.