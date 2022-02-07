شكرا لقرائتكم خبر عن ما الموقف التنفيذي لمشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تتوقف الأعمال بالمتحف المصري الكبير يومًا واحدًا، حتى قاربت كل الأعمال على الانتهاء وانتظار تحديد موعد افتتاحه لتقدمه مصر هدية للعالم وللحضارة الإنسانية، كما أعادت على مدار تاريخها، ونستعرض حجم الانجازات في السطور التالية..

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س: ما حجم إجمالي نسب إنجاز الأعمال بالموقع؟وصلت إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بالموقع وصلت إلى 99%، كما تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ومن التشطيبات الداخلية بنسبة 99.8%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ الأنظمة الإلكتروميكانيكية إلى 96%، وفي تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمينإلى 90

س: وما نسب الإنجاز بالنسبة لأعمال المنطقة المحيطة بالمتحف؟ ج:تم الانتهاء من الساحات الخارجية والمساحات الخضراء بنسبة 98%، كما وصل حجم الإنجاز في الطرق الخارجية المحيطة إلى 92%، وفي الواجهة المطلة على الأهرامات الى 99.8%. هذا بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100% وجاري تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبني.

س: ما حجم طاقة انتظار السيارات بالمتحف؟ ج:الحل المعماري لزيادة طاقة انتظار السيارات لتصل لأكثر من 2000 مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليًا ب 1300 عربة.

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س: بالنسبة للعمل الأثري بالمتحف، ما حجم الإنجاز؟ ج:وصل حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم إلى 99.8%، كما تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%، بالإضافة إلى أنه تم وضع وتثبيت أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فاترينة عرض من أصل 107 فاترينةج:تم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية بنسبة 96%، كما تم نقل حتى الآن أكثر من 56,000 قطعة أثرية إلى المتحف