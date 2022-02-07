شكرا لقرائتكم خبر عن "سكاي أبو ظبى" تضيف ثانى مشروع فى العاصمة الإدارية.. Capital Avenue أكبر مول تجاري وإداري وطبي بمنطقة R8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري-الذراع العقاري لمجموعة دايموند وواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة- مشروع Capital Avenue، وهو مشروع تجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في ضوء إيمان إدارة الشركة بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري بصفة عامة والعاصمة الإدارية على وجه الأخص، وفي إطار سعي الشركة لتحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري بإنشاء مشروعات سكنية وتجارية متكاملة الخدمات توفر كافة ما يحتاجه العملاء.

ويعد مشروع Capital Avenue، من أكبر المشروعات التجارية في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع ، وينفرد المشروع بمزايا عديدة ستجعله قبلة التسوق في العاصمة الإدارية بدايةً من موقع متميز بمنطقة R8 يطل على 4 واجهات متعددة أبرزها الحي الدبلوماسي والنهر الأخضر، بالإضافة إلى تصميم عصري يوفر مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية مما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بجانب ذلك سيضم المشروع مسطحات مائية، وممشى مركزي، وكذلك مجموعة من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية والعيادات الطبية والوحدات الإدارية ليوفر تجربة فريدة في التسوق والترفيه لسكان العاصمة والمترددين عليها.

بجانب وسائل الترفيه المتعددة، سيوفر مشروع Capital Avenue مكاتب إدارية متنوعة المساحات لتحقيق الطلب المتزايد للاستثمار بمنطقة شرق القاهرة، مما يمثل فرصة لجذب كبرى الشركات الأجنبية التي تبحث عن مقرات إدارية لها بمستوى مميز من التصميم والخدمات في مصر.

قال المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري: "بذلت شركة سكاي أبو ظبي جهودًا ضخمة لإطلاق مشروع Capital Avenue مطلع عام 2022، للتأكيد على التزامها بخطتها المعلنة وقد ساهم نجاح مشروعنا الأول Residence Eight بجانب الدعم من الحكومة المصرية في تسريع وتيرة تنفيذ خططنا بزيادة استثمارات الشركة في مصر، خاصة بعدما لمسنا تطورًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، وتوقعات المؤسسات الدولية الكبرى بتحقيقه أداء إيجابي الأعوام المقبلة".

وأضاف المهندس عبد الرحمن العجمي أن شركة سكاي أبو ظبي تستهدف من إطلاق مشروع Capital Avenue تغطية الفجوة في الطلب على المشروعات متعددة الاستخدام خاصة في منطقة شرق القاهرة، كما يأتي تماشيًا مع التوقعات بزيادة الطلب على هذه النوعية من المشروعات مع انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، فنحن نستهدف تقديم مستوى مختلف من المشروعات متعددة الاستخدام قائم على تصميم عصري وخدمات إدارية على أعلى مستوى تحقق تطلعات الشركات الأجنبية الراغبة في نقل مقراتها في مصر، وتوفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا".

من جانبه قال مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري :" تخطط شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، بدء تسليم أولى وحدات مشروع Capital Avenue، خلال الربع الثالث من عام 2025 لتحافظ الشركة على مسارها كأسرع شركة في العاصمة الإدارية في إطلاق وبدء تنفيذ المشروعات، مستغلةً ما تمتلكه الشركة الأم "دايموند" من خبرة ضخمة في تطوير مشروعات كبرى متنوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة بحجم استثمارات بلغ مليار دولار.

ويعد مشروع Capital Avenue أول مشروع تجاري لشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري في عام 2022 وثاني مشروع للشركة في السوق المصري والعاصمة الإدارية، وذلك استكمالًا للنجاح الضخم لمشروعها الأول Residence Eight والذي حقق مبيعات تعاقدية تجاوزت أكثر من 1.7 مليار جنيه في أقل من عام على طرحه.

نبذة عن شركة سكاي أبو ظبي

شركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقاري لمجموعة " دايموند " الإماراتية، والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة، بإجمالي استثمارات تبلغ مليار دولار ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروع في دولة الامارات بداية من الامارات العربية المتحدة وصولاً لجمهورية مصر العربية.

تضم محفظة سكاي أبو ظبي عدة مشاريع، خصوصا في أبو ظبي والعين، حيث تتسع خبرات الشركة لتتخصص في انشاء المباني السكنية، والتجارية والإدارية والمدارس والمستشفيات والنوادي. وتتبع الشركة لمجموعة دايموند القابضة، والتي تعد من أقوى المجموعات التي تتسع أعمالها في عدة قطاعات على مستوى المنطقة العربية.

انطلقت سكاي أبوظبي بالسوق المصري منذ بداية عام 2021 كمطور ذو ثقة وخلفية عقارية كبيرة، حيث أنها تابعة لمجموعة قوية على مستوى المنطقة.