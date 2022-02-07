شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خالدة للبترول: نخطط لحفر أكثر من 100بئر وتحقيق متوسط إنتاج يومى 132ألف برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت أعمال الجمعيات العامة لشركتي خالدة وقارون للبترول لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022-2023 والموازنة المعدلة للعام المالى الجارى 2021-2022.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ خطة عمل تلبي الطموحات فيما يتعلق بزيادة إنتاج الثروة البترولية من الخام والغاز والمتكثفات خاصة مع الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية، فضلاً عن الاستمرار في رفع كفاءة الأداء والإلتزام الصارم بمعايير السلامة وحماية البيئة والتدريب المستمر للعاملين والتحول للأنظمة الرقمية التي تسهم في اتخاذ القرارات في التوقيت والزمان المناسبين .

ومن جانبه استعرض المهندس سعيد عبدالمنعم رئيس شركة خالدة للبترول أهم مؤشرات العام المالى القادم حيث اوضح أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات مبدئيا إلى 900 مليون دولار وأنه من المخطط أن يشهد نشاط حفر الآبار التنموية والاستكشافية حفر أكثر من 100 بئراً، و تحقيق متوسط إنتاج يومي 132 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وبوتاجاز و631 مليون قدم مكعب غاز طبيعي .

وأوضح المهندس أشرف عبدالجواد رئيس شركة قارون للبترول أنه من المخطط إنتاج حوالى 5ر20 ألف برميل يومياً خلال العام المالى 2022/2023 بإستثمارات 242 مليون دولار والتى تعتمد بصفة أساسية على برنامج حفر يشمل 27 بئرا استكشافيا وتنموياً بالإضافة إلى الإستمرار فى تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار وكذلك إعادة إكمال الآبار لتحقيق أعلى معدلات إنتاج، والحفاظ على المعدلات المرتفعة لمتوسط عمر الآبار.

حضر أعمال الجمعيات العامة للشركتين الجيولوجى اشرف فرج وكيل أول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) ونوابه والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس والمدير العام لشركة اباتشى الامريكية بمصر والمهندس محمد وسام مدير عام قطاع شئون الغاز بالوزارة .