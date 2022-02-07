شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 93.61 دولار لبرنت و92.19 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين93.61 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 92.19 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية اليوم الأثنين، شهدت انتعاشا في تعاملات متأرجحة مسجلة أعلى مستويات لها منذ عام 2014. وحققت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية للأسبوع السابع على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 6.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وتشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر يناير 2022 إلى 83.58 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 12.4% مقارنة بالشهر السابق كما تشير تقديرات المنظمـة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سـلة خاماتها فى عام 2021 إلى 69.89 دولار للبرميل، أى بنسبة زيادة تبلغ 68.5% مقارنة بعام 2020 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 7.5 % ( 6 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 74.4 دولار للبرميل.

وتابع التقرير، أن الانخفاض كان مدفوعاً بتراجع حاد في أسواق العقود الآجلة وسط مخاوف بشأن ارتفاع قياسـي فـي عـدد حالات الإصابة بالمتحور Omicron سريع الانتشار من فيروس كورونا ، بما في ذلك العديد من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط ومع ذلك ، ظلت أساسيات سوق النفط الفعلية قوية نسبياً.