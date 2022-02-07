شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت أسعار الذهب اليوم الاثنين أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ ساعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من أثر زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير إيجابي للوظائف، في حين تدعم الإقبال على المعدن أيضا بانخفاض الأسهم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1810.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير كانون الثاني عند 1814.91 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1811.70 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت "العامل الأكبر في التضخم حاليا، بخلاف مشكلات سلاسل التوريد، هو أسعار النفط. وهذه مشكلة بغض النظر عن مدى ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، إذ بلغ خام برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2014