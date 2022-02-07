شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 بالمئة في ديسمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت بيانات رسمية اليوم الاثنين بأن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في ديسمبر كانون الأول، إذ تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا في أواخر العام الماضي بفعل أزمات في سلاسل التوريد.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الإنتاج الصناعي بالبلاد نزل 0.3 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاع 0.3 بالمئة في قراءة معدلة بالزيادة لنوفمبر تشرين الثاني.

كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة 0.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.