شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار خام برنت 20 سنتا للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأرجحت أسعار النفط صعودا وهبوطا اليوم الاثنين، إذ باع بعض المستثمرين لجني الأرباح وسط دلائل على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أبقى البعض الآخر على تفاؤله بدعم ارتفاع الاستهلاك مع استمرار القيود على الامدادات.

وارتفع خام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.2 في المئة إلى 93.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس مستوى 94 دولارا في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول 2014.

وتراجع كذلك في التعاملات المبكرة إلى 92.47 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 91.98 دولار للبرميل بعد انخفاضه إلى مستوى 91.35 دولار في وقت سابق من الجلسة التي كان قد ارتفع فيها أيضا إلى 92.73 دولار.