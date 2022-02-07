شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: توسعات ميناء الحمراء البترولى لمواكبة الطفرة التنموية بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الإسراع بتنفيذ خطة اقامة التوسعات الجديدة بميناء الحمراء أحد أهم الموانىء البترولية المصرية بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط بما يتواكب مع الجهود الحثيثة للدولة المصرية لتحقيق طفرة تنموية وعمرانية غير مسبوقة بمدينة العلمين الجديدة والتي تشهد تنامياً سريعاً ومتلاحقاً منذ بدء الدولة في تنميتها .

وجاء ذلك خلال رئاسة الوزير اعمال الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية ( ويبكو ) لإعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالى 2022-2023 حيث تتولى الشركة إدارة وتشغيل وتطوير ميناء الحمراء البترولى .

وأوضح الملا أن مشروعات التوسعات الجديدة بميناء الحمراء البترولى تسهم في خدمة الحركة التنموية بالعلمين الجديدة والظهير الصناعى لها من خلال مشروعين رئيسيين الأول لإقامة مستودعات تخزين في منطقة الميناء على مساحة 120 فدان والمشروع الثانى فى المنطقة الجنوبية للعلمين الجديدة على مساحة 420 فدان والذى يهدف لإقامة منطقة لتداول وتخزين المنتجات البترولية للغير بما يخدم المشروع القومى لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز بحيث يمثل هذا المشروع مركزاً استراتيجياً لتداول وتخزين وتصدير المنتجات البترولية على غرار مشروع سوميد بالإضافة الى دوره في تيسير تداول المادة الخام و منتجات البتروكيماويات من المجمع العملاق المخطط اقامته جنوب العلمين الجديدة لافتاً الى أهمية التوسعات الجديدة بالميناء في تنويع النشاط وزيادة العائدات لشركة ويبكو، وأشاد الملا بالخطوات المتخذة في تطوير البنية الأساسية والتسهيلات بميناء الحمراء البترولى في السنوات الأخيرة ووجه بتكثيف العمل خلال الشهور القلية المقبلة في استكمال أعمال التطوير.

كما لفت الملا الى الخطوات الجارية لإنشاء البنية الأساسية لإمداد المنطقة الغربية والعلمين الجديدة بإحتياجاتها من الوقود لخدمة التوسع التنموى والعمرانى بالمنطقة والعلمين الجديدة والظهير الصناعى لها مشيراً الى أنه يتم التعجيل بإقامة مستودع لتداول وتخزين المنتجات البترولية من البنزين والسولار بالمنطقة بالتوازى مع الأعمال الجارية لمد خطى انابيب لنقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى الى العلمين الجديدة . وخلال اعمال الجمعية استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة الخطوات الجارية بمشروعات التوسعات بميناء الحمراء البترولى.

وأوضح أنه جارى استكمال الإجراءات الاساسية اللازمة للبدء في مشروع انشاء منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية على مساحة 420 فدان والذى يضم مستودعات تخزين للسولار والبنزين عالى الاوكتين ووقود النفاثات والتسهيلات والمرافق الداعمة لها وكذلك مناطق تجارية ولوجيستية ويعمل على خدمة مجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه.

وأضاف أن المشروع الاخر المقام على مساحة 120 فدان في إطار التوسعات المستقبلية لمنطقة ميناء الحمراء من خلال إنشاء مستودعى التخزين التاسع والعاشر وجارى حاليا إعداد الدراسات الهندسية الأساسية للمشروع من خلال شركة بتروجت المقاول العام للمشروع، كما استعرض موقف تطوير التسهيلات بميناء الحمراء البترولى وتضم مستودع التخزين الثامن الجارى انشاؤه والانتهاء من مشروع منظومة التحكم الآلى بالميناء فضلا عن قرب إتمام المراحل النهائية من مشروع توسعات منظومة مكافحة الحريق فى اطار تحديث منظومة السلامة والامن الصناعى ، علاوة على مشروع انشاء محطة مضخات جديدة بالميناء .

اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة بدر للبترول كما تم خلال الجمعية العامة اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة بدر للبترول للعام المالى 2022-2023 والتي يتم ادارتها من خلال شركة ويبكو .

ووجه الملا بالاستمرار في العمل على زيادة معدلات انتاج الزيت الخام والاحتياطيات خاصة وان حقل بدر-1 بالصحراء الغربية اصبح مملوكاً بالكامل للدولة. وأوضح رئيس الشركة المهندس إبراهيم مسعود ان الخطة الطموحة لزيادة معدلات انتاج الزيت الخام تستهدف انتاجاً يومياُ بواقع 6 الاف برميل بزيادة 120% وذلك من خلال حفر 5 ابار استكشافية وتنموية وإعادة اكمال 6 آبار بتكلفة كلية 28 مليون دولار .

وحضر أعمال الجمعيات العامة للشركتين الجيولوجى اشرف فرج وكيل أول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول و المهندس علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس محمد وسام مدير عام قطاع شئون الغاز بالوزارة .