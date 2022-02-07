شكرا لقرائتكم خبر عن البرتقال البلدي من 2 إلى 3 جنيهات فى سوق الجملة .. تعرف على أسعار الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الفواكه في الأسواق اليوم استقرار ملحوظ، ويظل البرتقال هو الفاكهة الأرخص هذه الأيام، حيث يسجل البرتقال البلدي 2 إلى 3 جنيهات في سوق الجملة، والبرتقال السكري 2 إلى 4 جنيهات، ويضاف عليه من 2 إلى 3 جنيهات تكلفة النقل وأرباح التجار.

وبحسب حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، فإن أسعار الفاكهة تستقر للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك مع معروض ملائم للطلب في كافة الأسواق.

وبلغ سعر البرتقال أبو سرة 2.5 إلى 5 جنيهات، والبرتقال السكري 2.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون الحلو 5 إلى 8 جنيهات، العنب الأصفر 20 جنيها، العنب المستورد الأسود 20 جنيها، التفاح الأمريكي 17 إلى 23 جنيها، التفاح اللبناني 12 إلى 18 جنيها.

وتسجل الجوافة 4 إلى 7 جنيهات في أسواق الجملة، والبلح السيوي 20 جنيها وبلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات، الفراولة 7 إلى 10 جنيهات، الرمان 6 إلى 9 جنيهات، المانجا 25 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، البطيخ 10 جنيهات، الحرنكش 11 جنيها، كمثري مستورد 25 جنيها.

يشار إلى أن كافة الأسعار المرصودة في سياق السطور السابقة هي عبارة عن أسعار استرشادية في سوق الجملة، بمعني أنه يضاف عليها تكاليف النقل للمناطق المختلفة، إضافة إلى مكاسب التجار في كل محافظة ومنطقة.