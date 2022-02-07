شكرا لقرائتكم خبر عن «ذيب لتأجير السيارات» ترعى مسابقات «إخاء» الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة ذيب لتأجير السيارات والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء»، اتفاقية تعاون مشترك، تقوم بموجبها «ذيب لتأجير السيارات» برعاية مسابقتي «إخاء» اللتين تنظمهما هذا العام 1443 هـ خلال شهري رمضان المبارك وذي الحجة، وذلك للتعريف بخدماتها وبرامجها الموجهة لرعاية الأيتام في مختلف مناطق ومدن المملكة، بجانب حث أفراد المجتمع للإسهام في رعاية الأيتام والاهتمام بهم .

وقع الاتفاقية كل من مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «ذيب لتأجير السيارات»، الأستاذ/ محمد بن عثمان القاضي، والأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء»، الأستاذ/ صالح بن خليف الدهمشي، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين، بجانب حضور عدد من الجهات ذات العلاقة بالعمل الخيري والإنساني.

ويأتي توقيع «ذيب لتأجير السيارات»، لهذه الاتفاقية مع «إخاء»، وللعام الثاني على التوالي، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال، تجسيدا لمسؤوليتها في خدمة المجتمع وذلك ضمن إطار مبادرات برنامج «ذيب الخير»، الذي يعمل على دعم مختلف الأنشطة الخيرية والإنسانية في جميع مناطق المملكة، وذلك حرصا على تعزيز وترسيخ مبادئ وأهداف العمل الخيري والإنساني في المملكة.

وتمثل هذه الاتفاقية أيضا، امتدادا لإسهامات العديدة التي قام بتنفيذها برنامج «ذيب الخير»، والتي أسهمت بفعالية في دعم عدد من الجمعيات الخيرية والإنسانية ، بالإضافة لإسهام البرنامج في دعم الفعاليات الاجتماعية، ورعاية الأيتام، والمبادرات الطبية والتعليمية، وكذلك دعم المواهب الشابة، بجانب دعم ورعاية البرامج الرياضية.