شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتراجع 53 سنتا إلى 92.74 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث تراجع خام برنت 53 سنتا أو0.6 في المئة إلى 92.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 2.16 دولار يوم الجمعة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 91.57 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 2.04 دولار في الجلسة السابقة.

ووصل كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياته منذ سبع سنوات يوم الجمعة ليواصلا صعودهما للأسبوع السابع بسبب استمرار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.