شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة.... وحلول فاعلة لقضية المسكن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار اهتمام جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بقضايا التنمية، حرصت الجامعة على توجيه بحوث الدراسات العليا بمختلف التخصصات نحو الأهداف والقضايا الرئيسية، التي حددتها رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الإطار، ناقش قسم التخطيط الحضري والإقليمي بكلية العمارة والتخطيط بالجامعة، الشهر الماضي، رسالة دكتوراة تستهدف رفع معدل تملك المسكن في المملكة، باعتباره من الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030. ناقشت الرسالة، المقدمة من م. عبدالله الحمودي، أسباب انخفاض ملكية المسكن في المملكة، كما قدمت الرسالة منهجا مقترحا لرفع نسبة تملك المسكن بالمملكة بصورة مستدامة.

وفيما يتعلق بأسباب انخفاض ملكية المسكن في المملكة، أرجعت الرسالة ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول: عدم توافق المعروض من الوحدات السكنية مع الخصائص الاقتصادية للمواطنين، التي يندرج من ضمنها على سبيل المثال ارتفاع تكلفة المساكن مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وعدم رغبة المواطنين في تملك المسكن عن طريق تمويل البنوك نظرا لارتفاع نسبة الفائدة. السبب الثاني: عدم توافق المعروض من الوحدات السكنية مع الخصائص الاجتماعية للمواطنين. أظهرت الرسالة أن غالبية الراغبين بتملك الوحدات السكنية يفضلون نمط الوحدات السكنية المنفصلة (الفلل) عن نمط الوحدات السكنية المتعددة. إضافة إلى أن حجم الوحدات السكنية المنفصلة المعروضة في السوق أكبر من احتياج الأسر. السبب الثالث: عدم توافق المعروض من الوحدات السكنية مع مبادئ الإسكان المستدام الرئيسية، التي تشمل زيادة الكثافة السكانية، الاستخدام المختلط للأراضي، والمزيج الاجتماعي للتنمية، حيث أظهرت الرسالة أن تطبيق تلك المبادئ في حاضرة الدمام لا تتوافق مع ما توصي به برامج الأمم المتحدة للتنمية الإسكانية المستدامة.

أما فيما يتعلق بالمنهج المقترح لرفع نسبة تملك المسكن بالمملكة، فقط اقترحت الرسالة أن تطبيق منهج مبادئ التنمية الإسكانية المستدامة هو الحل الأمثل لرفع تلك النسبة بصورة مستدامة، وذلك من خلال تطبيق المبادئ الثلاثة السابقة الذكر. وقد تم التحقق من ملاءمة هذا المنهج من خلال ثلاثة أساليب بحثية وهي: مسح آراء خبراء الإسكان، مسح آراء المواطنين، والتحليل لإحدى التجارب المحلية الناجحة. وختاما، اقترحت الرسالة مجموعة من القواعد الإرشادية للتطبيق الأمثل لمنهج مبادئ التنمية الإسكانية المستدامة لرفع نسبة التملك في حاضرة الدمام بصورة مستدامة.

وأخيرا وليس بآخر، تمثل هذه الرسالة نموذجا رائعا لتوجه البحوث الجامعية نحو إيجاد حلول للقضايا التنموية المهمة، التي حددتها رؤية المملكة 2030 بتقديمها منهجا مستداما لرفع نسبة تملك المسكن بالمملكة.