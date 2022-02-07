شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستحوذ على 25 % من إصدارات الصكوك العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي ارتفاع إصدارات الصكوك السعودية بنسبة 37 % في عام 2021، إذ بلغ حجم إصدارات الحكومة السعودية والشركات الوطنية 36.9 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 27 مليار دولار في عام 2020، و28.6 مليار دولار في 2019، فيما استحوذت المملكة على 25 % من إجمالي الصكوك العالمية، التي بلغت 147.4 مليار دولار في العام الماضي.

وقال التقرير إن إصدارات الصكوك العالمية وصلت إلى 147.4 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بــ 148.4 مليار دولار في 2020، فيما ارتفعت إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية 10 %، حيث أسهمت في تلك الزيادة الإصدارات الضخمة في المملكة، كصكوك أرامكو على سبيل المثال، إلى جانب استمرار نمو الإصدارات في ماليزيا وإندونيسيا، وبنسبة أقل الإصدارات من تركيا.

وتوقع التقرير أن يتراوح حجم الإصدار في عام 2022 بين 145-150 مليار دولار، مشيرا إلى أن تنفيذ خطط التحول الوطنية كرؤية السعودية 2030، يتيح بعض الفرص لإصدار الصكوك.