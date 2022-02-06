شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 6-2-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 6-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.064 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المشروعات الصناعية الهندسية، الدولية للأسمدة والكيماويات، البدر للبلاستيك، اراب للتنمية والاستثمار العقاري. إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المشروعات الصناعية الهندسية، الدولية للأسمدة والكيماويات، البدر للبلاستيك، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 2.15 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.064 مليار جنيه. البورصة تربح 2.15 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.064 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 296.7 مليون ورقة مالية بقيمة 625 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.4 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.06%، والعرب على 8.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.5 مليون جنيه، 986 ألف جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 11689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13903 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4613 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3212 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4728 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1159 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 1.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.46%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 4.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 1.131 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.50%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 16.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.73%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 27.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.66%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 39.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.28%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 17.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.38%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.355 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.

- المصريين للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 4.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.17%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.75%.