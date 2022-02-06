شكرا لقرائتكم خبر عن محلل اقتصادى: الاستقرار هو كلمة السر في نجاح الدولة بجميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد نجم، المحلل الاقتصادى، إن الاستقرار الأمني بمصر انعكس إيجابياً على مختلف القطاعات المصرية بما فيها الرياضة، فبعدما كانت مصر متراجعة على مستوى البطولات القارية والدولية أصبحت الآن منافسة، وتابع: "الاستقرار هو كلمة السر في كل حاجة".

وأضاف "نجم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بشكل مستمر وأصبح قوياً بفضل استراتيجية الدولة في النهوض بالمجتمع من خلال المشروعات القومية وزيادة الناتج المحلى وخلق فرص عمل للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم.

وأشار "نجم"، إلى أن تقرير وكالة "فيتش" الدولية الذى نص على أن مشروعات قطاع البتروكيماويات في مصر تعزز رغبتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة النفط والغاز، مشيراً إلى أن هذا التقرير إيجابى ويعكس قدرة الدولة المصرية على سداد ديونها.

وشدد "نجم"، على أن قطاع البتروكيماويات في مصر يشهد نمو وتطور ملحوظ بإشادة المؤسسات والمؤشرات الدولية، وتابع:"أي تقارير دولية إيجابية حول الاقتصاد المصرى تشير إلى قدرة الدولة المصرية على سداد ديونها وتحقيق فائض أيضاً".