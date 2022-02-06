شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمى المحفظة الإلكترونية للمحمول.. 5 طرق لتحويل واستقبال الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر استخدام خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول، وهي خدمة تتيح لك كمالك أو حائز للهاتف المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، وتتيح المحافظ الإلكترونية لمالكها إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول.

وويمكن تغذية المحفظة الإلكترونية من خلال 5 طرق وهي:

1- يمكنك إيداع الأموال في محفظتك مباشرة دون تحمل أي عمولات أو رسوم إضافية من خلال المنافذ التابعة لشركات المحمول، ومنافذ مقدمي الخدمة المتعاقدين مع شركة المحمول (مثل فوري وأمان)، وماكينات الصراف الآلي.

2- استقبال أموال من أي محفظة إلكترونية أخرى داخل مصر سواء كانت تابعة لنفس شركة المحمول أو تابعة لأي شركة أخرى أو بنك آخر.

3- استقبال أموال من أي حساب بنكي لمحفظتك الإلكترونية.

4- استقبال دخلك (مرتب أو عمولة أو حوافز) على محفظتك الإلكترونية، وذلك بالاتفاق مع الجهة التي تعمل لديها.

5- استقبال التحويلات الواردة من الخارج بالعملات الأجنبية، وإضافتها إلى المحفظة بالجنيه المصري.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك في نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.