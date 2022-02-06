شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 6-2-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى اليوم الأحد 6-2-2022، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.30 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.65 ريال سعودى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. سجل 1 يورو نحو 4.30 ريال سعودي. سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.08 ريال سعودي. سجل 1 دولار كندي نحو 2.94 ريال سعودي. سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.65 ريال سعودي. سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي. سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي. سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي. سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي. سجل 1 دينار كويتي نحو 12.41 ريال سعودي. أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.29 ريال سعودى. وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24بنحو 218.29 ريال وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24بنحو 218.29 ريال

سعر الذهب عيار 22بنحو 200.10 ريال سعر الذهب عيار 22بنحو 200.10 ريال

سعر الذهب عيار 21بنحو 191.00 ريال سعر الذهب عيار 21بنحو 191.00 ريال

سعر الذهب عيار 18بنحو 163.72 ريال سعر الذهب عيار 18بنحو 163.72 ريال

سعر الذهب عيار 14بنحو 127.33 ريال سعر الذهب عيار 14بنحو 127.33 ريال

سعر أوقية الذهببنحو 6,789 ريال سعر أوقية الذهببنحو 6,789 ريال