هبوط في أسعار الذهب بمصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، مع بداية التعاملات في مصر، حيث تراجع الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

وأمس السبت، صعد سعر جرام الذهب جنيهين، قبل أن يعاود التراجع مره أخرى مع بداية تعاملات صباح اليوم.

ووفقاً لـ نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، فإن حركة الذهب بالسوق المحلي تشهد تذبذباً بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وقال نجيب إن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

ونشر موقع "مصراوي" بياناً بأسعار الذهب اليوم:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 528 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 679 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 792 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 905 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 6336 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يشار إلى أن اليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها يوم الاثنين.

وكان سعر الذهب عالميًا سجل بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع 1808 دولارات للأوقية، بزيادة قدرها 0.19%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.