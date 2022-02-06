شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 6-2-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 6-2-2022 بالسوق في مصر أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات الأسبوعية داخل البنوك المصرية، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما استقر الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.84 للشراء، 18.07 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان بـ 17.62 للشراء، 17.96 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.84 للشراء، 18.07 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان بـ 17.62 للشراء، 17.96 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومتراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.12 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان بـ 21.17 جنيه للشراء، 21.44 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.72 جنيه للشراء، و 52.10 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان بـ 49.72 جنيه للشراء، و 52.05 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.