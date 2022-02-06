شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإسكان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتبر تعزيز المعروض العقاري السكني، واحدا من أهم الأدوات التي تمكن من تحسين مستوى جودة المنتجات من جهة، ويزيد من فرص تنافسية الأسعار من جهة أخرى، يأتي ذلك في الوقت الذي يعد فيه تمكين القطاعين العام والخاص للقيام بدورهما في قطاع التطوير العقاري واحدا من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق هذا الانعكاس الإيجابي.

في المملكة العربية السعودية حققنا ولله الحمد أرقاما مهمة على صعيد زيادة معدلات تملك المواطنين للمساكن، بل إن الأرقام المتحققة اليوم تتخطى مستهدفات عام 2025، وهو الأمر الذي يبرهن على فاعلية وحيوية ما يحققه برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، والذي يمثل علامة فارقة على صعيد مستقبل قطاع الإسكان وفاعليته ومساهمته في الناتج المحلي.

لافتة للنظر الاتفاقيات والشراكات التي تعلن عنها الشركة «الوطنية للإسكان» (NHC)، والتي تأتي امتدادا للجهود المتواصلة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق داخل الضواحي السكنية وخارجها لتعزيز معايير جودة الحياة، يأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه «الوطنية للإسكان» على تقديم مشاريع نوعية عبر مجتمعات عمرانية بتصاميم عصرية وحلول سكنية متنوعة.

وفي تفاصيل أكثر، من المهم الإشارة إلى أن إستراتيجية «الوطنية للإسكان» تستهدف أن تكون الشركة ممكنة لمنظومة العرض العقاري من خلال تمكين القطاع الخاص نحو تطوير السوق العقاري والارتقاء باحترافية الخدمات المقدمة فيه، مما يتيح آفاقا أوسع للشركة في تعزيز الاستدامة لأعمالها وأعمال منظومة العرض العقاري.

وحينما بحثت عن تصور «الوطنية للإسكان» لمفهوم التطوير العقاري، وجدتها عرفته بمحددات مهمة، ويمكن تلخيص هذا المفهوم في أنه تلك المنظومة السكنية التي تتكامل فيها جميع الموارد والمرافق والخدمات، وصولا إلى الهدف الأهم والذي يتعلق بالمساهمة بشكل إيجابي وحيوي في تحقيق أهداف رؤية هذا الوطن العظيم (رؤية 2030).

تعمل «الوطنية للإسكان» على صناعة التكامل بين عناصر السكن، الأمر الذي يعزز من معدلات الثقة في كل منتج وخدمة يتم تقديمها، يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه «الوطنية للإسكان» على المساهمة بشكل إيجابي وحيوي على زيادة حجم المعروض العقاري، الأمر الذي يوفر كافة الاختيارات للمستفيدين.

من المهم الإشارة إلى أن الاتفاقيات التي تعلن عنها «الوطنية للإسكان»، تستهدف تعزيز المعروض العقاري السكني وزيادة أعداد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المناسبة لمستفيدي برنامج سكني من الأسر السعودية، ضمن بيئة متكاملة توفر معايير جودة الحياة، وبما يعود بالنفع كذلك على قطاع التطوير العقاري ويعزز نموه ومشاركته في الاقتصاد الوطني، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 وبرامجها الوطنية المنبثقة منها.