شكرا لقرائتكم خبر عن 30 إلى 40 % تخفيضات الملابس الشتوي في الأوكازيون هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد نورالدين عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن الأوكازيون الشتوى هذا العام يعتبر فرصة جيدة لتصفية الشتوي، خاصة أن انطلاق موسم التخفيضات يأتى بالتزامن مع إجازة منتصف العام، الأمر الذى يبشر بموسم متميز، مشيراً إلى أن التخفيضات قد تتراوح بين 30 إلى 40 %.

وأضاف "نور" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الموسم الشتوى هذا العام شهد بداية جيدة خلال ديسمبر الماضى لكن حدث بعض التراجع فى المبيع خلال يناير، وإجمالاً يمكن وصف الموسم بأنه "جيد" حتى الآن، ومع بدء تخفيضات الأوكازيون الشتوى 7 فبراير 2022 قد نشهد رواج حقيقى فى المبيعات.

وأشار عضو شعبة الملابس، أنه لا يمكن الحكم على وضع القدرة الشرائية فى ظل ترقب انطلاق الاوكازيون، لكن الموسم ليس سيئ، وهناك معروض كبير يكفى الطلب فى الأسواق، الأمر الذى يجعل من الموسم الحالى فرصة مناسبة أمام المستهلكين.

وأوضح "نور"، أن الغرض من الاوكازيون هو تصفية الشتوى لبدء الموسم الصيفى بصورة ملائمة، والتخفيضات ليست بغرض عملية إعادة تدوير رأس المال كما يعتقد البعض، ولكن هو "تصفية" عبر تخفيضات حقيقية يستفيد منها المستهلك النهائي.