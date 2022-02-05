الاقتصاد

محطتا حاويات الإسكندرية والدخيلة تستقبلان 18 سفينة تجارية

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القاهرة - سامية سيد - تعمل محطتا حاويات الإسكندرية والدخيلة على استقبال السفن التجارية في إطار نشاطها اليومى، والذى شهد ارتفاعا بعد الهدوء النسبى لجائحة ، وما نجم عنها من تراجع لحركة التجارة العالمية؛ نتيجة توقف سلاسل الإمداد الدولية وتراجع حركة الشحن سواء البحرى أو البرى.

 وبحسب بيانات تراكى السفن بميناء الإسكندرية، تم استقبال 15 سفينة حاويات، حيث تم استقبال السفن V.D MAESTRALE ،EGY FUTURE  والسفينة   و،   RUTH BOR  EGY GLORY و ، وMSC TASMANIA ، TRAIN EMPTY  

 كما تم استقبال اليوم السفن CONTSHIP VOW، URANUS و  ، وMEDKON KRM ، و     LUCY BOR 

فيما استقبلت بمحطة حاويات الدخيلة العديد من السفن منها و  SC PHOENIX  EGY FUTURE، وAS-COSTANTINA ،و WADI ALRAYAN، وEGY GLORY 

كما ستستقبل محطة حاويات الدخيلة غدا  3 من السفن هى وMSC VANCOUVER   EVER BONNY،وEVER BONUS .

واستقبلت المحطتان 52 سفينة حاويات ، تحمل 61830 حاوية منها 60864    حاوية تجارة خارجية والباقى ترانزيت خلال شهر ديسمبر 2021  .

 

 

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