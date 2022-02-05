شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالإحصاء: المسح القومي لذوى الهمم يشمل 100 ألف أسرة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طاهر حسن رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المسح القومي لذوي الإعاقة في مصر الذى يجريه الجهاز حاليا، يشمل عينة عشوائية تصل إلى نحو 100 ألف أسرة معيشية على مستوى الجمهورية.

وأضاف طاهر حسن في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الهدف من المسح معرفة عدد ذوى الهمم وأماكن تركيزهم وتوزيعهم وصولا إلى نسبتهم على مستوى الجمهورية في الحضر والريف على حد سواء لأول مرة في مصر، حيث إن البيانات الحالية تعود إلى بيانات التعداد السكاني الأخير لعام 2017.

واوضح طاهر، أن هذا المسح يعتبر أكثر تفصيلا وشمولا لأنه يسعى لمعرفة أعداد ذوى الهمم وتصنيفهم من حيث نوع الإعاقة وأسبابها مما يسمح لمتخذى القرار بالتعرف على احتياجاتهم ووضع خطط دمجهم في المجتمع بشكل سليم، مشيرا إلى أن المسح يشارك فيه مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارتى التضامن والصحة والمجلس القومي للإعاقة.

وقدر طاهر حسن، إجمالي الباحثين المشاركين في هذا المسح 350 متدرب موزعين بين الحضر والريف، ومن المستهدف الانتهاء من أعمال المسح الميداني بنهاية شهر أبريل المقبل، على أن تظهر المؤشرات الأولية للمسح بنهاية العام المالي الجاري 2022 في شهر يونيو المقبل.