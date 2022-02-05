شكرا لقرائتكم خبر 78.5 مليارا استثمارات جديدة في القطاع الصناعي خلال 11 شهرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي إلى 1,3 تريليون ريال، بعد إضافة 78.5 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة منذ بداية عام 2021 وحتى نوفمبر من العام نفسه، بحسب النشرة الشهرية للصناعة والتعدين، لنوفمبر 2021، الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتي تسلط الضوء على أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة.

وأوضحت النشرة، أن استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج من يناير حتى نوفمبر 2021 بلغ 72.5 مليار ريال، فيما بلغ عدد التراخيص الجديدة منذ بداية 2021 حتى نوفمبر بإجمالي 873 ترخيصا، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 731 مصنعا.

وأشارت النشرة إلى أن مؤشرات شهر نوفمبر2021، تضمنت صدور 68 رخصة صناعية، و64 مصنعا بدأ الإنتاج، بالإضافة إلى حجم الاستثمار في المصانع التي بدأت الإنتاج حيث بلغ 1.6 مليار ريال، وحجم الاستثمار في المصانع الجديدة الذي بلغ 735 مليونا في نوفمبر من عام 2021. كما تضمنت النشرة قائمة بأكبر الأنشطة الصناعية من حيث عدد التراخيص الجديدة، وعدد المصانع التي بدأت الإنتاج حسب النشاط الصناعي، ونسب التراخيص لكل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ونوع الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي.

وأظهرت النشرة تفاصيل المؤشرات التعدينية، منها عدد الرخص السارية في القطاع التي تبلغ 1,913 رخصة، صدر منها خلال العام الحالي 540 رخصة تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 376 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 140 رخصة، و24 رخصة استطلاع خلال 2021 وغيرها.

وتأتي أهمية النشرة في تسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

مؤشرات القطاع الصناعي:

1.336 تريليون ريال حجم الاستثمارات الإجمالي

للقطاع

78.50 مليارا حجم الاستثمارات الجديدة (يناير - نوفمبر 2021 )

72.5 مليارا استثمارات مصانع بدأت الإنتاج( يناير - نوفمبر 2021 )

873 ترخيصا جديدا لمصانع (يناير - نوفمبر 2021 )

731 مصنعا بدأت الإنتاج (يناير - نوفمبر 2021 )

مؤشرات قطاع التعدين:

1,913 رخصة تعدينية سارية

540 رخصة تعدينية صدرت من يناير ـ نوفمبر 2021

تتوزع إلى:

376 رخصة محاجر مواد البناء

140 رخصة استكشاف

24 رخصة استطلاع