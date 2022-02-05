شكرا لقرائتكم خبر أرامكو ترفع أسعار خاماتها لآسيا مع زيادة الطلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية إلى آسيا في مارس مقارنة بفبراير، تماشيا مع توقعات السوق. فيما حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مارس إلى الولايات المتحدة عند 2.45 دولار للبرميل، وفق مؤشر أسكي. كما حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مارس إلى شمال غرب أوروبا بأقل من 0.10 دولار للبرميل لتسوية برنت.

وعكست زيادات الأسعار زيادة الطلب في آسيا وزيادة الهوامش للبنزين ووقود الطائرات.

وأظهرت وثيقة تسعير أمس السبت، ونقلتها وكالة رويترز، أن أرامكو السعودية رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس 60 سنتا للبرميل، مقارنة بفبراير بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي. وكان من المتوقع أن ترفع السعودية سعر مارس للخام الرئيسي 60 سنتا للبرميل، وفقا لمسح أجرته رويترز لسبعة مصادر تكرير في أواخر يناير 2022.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات الجمعة، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولارا للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 عند 93.7 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.04 دولار أو 2.3%، لتبلغ عند التسوية 92.31 دولارا للبرميل بعد تداوله على ارتفاع حتى 93.17 دولارا، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر 2014.

وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا 3.6%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 6.3% في أكبر زيادة لهما منذ أكتوبر.

واجتاحت عاصفة شتوية شديدة وسط وشمال شرق الولايات المتحدة الخميس، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر. وارتفعت الأسعار في أسواق النفط أيضا نتيجة التوتر المتعلق بالأزمة الأوكرانية، والتي أججت المخاوف إزاء إمدادات النفط المحدودة بالفعل.

وقد اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها وفي مقدمتهم روسيا هذا الأسبوع على الالتزام بضخ زيادات معتدلة في الإنتاج في حدود 400 ألف برميل يوميا، في وقت تواجه فيه المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) صعوبة بالفعل في بلوغ الأهداف الحالية، رغم ضغوط كبار المستهلكين لرفع الإنتاج بسرعة أكبر.

وأظهرت بيانات أعلنتها شركة تسويق النفط العراقي (سومو) الخميس، أن العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ضخ 4.16 ملايين برميل يوميا في يناير، وهو ما يقل عن مستوى 4.28 ملايين برميل يوميا، الذي اتفقت عليه مجموعة أوبك+.