شكرا لقرائتكم خبر اتحاد الغرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتحاد الغرف السعودية وقع مذكرة تفاهم، لتقديم خدمات إصدار التأشيرات الدولية لأصحاب الأعمال ذوي العلاقة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم. وبموجب الاتفاقية سيتم تأسيس مركز متكامل بمقر الاتحاد لتقديم خدمات التأشيرات الدولية، لتمكين الراغبين من أصحاب الأعمال الحصول على التأشيرات الدولية بكل يسر وسهولة، بما يشكل إضافة جديدة للخدمات التي يقدمها الاتحاد للمجتمع وأصحاب الأعمال، التي تأتي منسجمة مع استراتيجية الاتحاد في تحقيق التميز المؤسسي وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين عبر تيسير عملية الحصول على التأشيرات والسفر لدول العالم. اتحاد الغرف التجارية

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الغرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.